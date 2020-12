"KVM had 42 op 42 kunnen hebben én Joos dacht dat hij alles van Maradona gezien had"

Verheyen: "Als heel die boterham KV Mechelen niet was overkomen, hadden ze nu 42 op 42"

Gert Verheyen koos voor zijn moment van de week voor KV Mechelen, dat met 2-3 verloor van Beerschot. "De aanleiding was een interview van Joachim Van Damme na de match, die aangaf dat de rode kaart voor Vranckx - het kantelmoment in de match - het moment weergeeft waarin zij zitten als ploeg." "Maar dat moment - waarbij er elke week wel wel iets gebeurt waardoor KV Mechelen verliest - is eigenlijk al begonnen vanaf speeldag 1." Gert Verheyen lijstte een aantal zaken op. "In de 1e match tegen Anderlecht was er een owngoal van zowel Bijker als Bushiri. Tegen Gent zat Bushiri naast de bal. De misser van Vranckx tegen KVO herinnert iedereen zich nog. Tegen Genk was er een owngoal van Bijker. Op Antwerp was er een owngoal van Bushiri." "Tegen Kortrijk was er een rode kaart voor Kaboré. Een terugspeelbal van Bijker leidde de 1-2 in tegen Club Brugge. Tegen Charleroi speelde Kaboré te kort terug. Gisteren speelde Voet ook te kort terug en daarna was er dat rood voor Vranckx." Conclusie: KV Mechelen staat pas 15e met 12 punten. "Als dat allemaal niet gebeurd was, hadden ze 42 op 42. In 3 matchen is er niks gebeurt en die hebben ze gewonnen." Het zijn vaak dezelfde namen, stelt Filip Joos vast. Verheyen: "Van hun verdediging van de 1e 5 speeldagen, Kaboré, Paire, Bushiri, Bijker, speelt niemand meer."

"3 Genk-spitsen die zaterdag speelden, maakten al 25 goals"

Wesley Sonck koos voor zijn moment de partij Cercle-Genk (1-5). "Genk was geweldig in de 1e helft, vooral het aanvalstrio Ito-Bongonda-Onuachu. Ze hadden heel goeie loopacties, versnelden op het juiste moment, liepen zeer goed diep." Ito, Bongonda en Onuachu (2) scoorden, goed voor 18 op 18. Sonck: "Ze scoren heel veel en dan sta je niet toevallig bovenaan." In de laatste 6 (gewonnen) wedstrijden kwam Onuachu aan 5 goals, 1 assist, Bongonda aan 8 goals, 1 assist en Ito aan 2 goals, 4 assists. De 0-0 van Moeskroen-Club en Anderlecht-Standard zette Sonck aan het denken. Hij kwam met nog een 2e statistiek. Hij keek naar de aanvallers van de top 7 die dit weekend in de basis gespeeld hebben bij hun ploeg. Beerschot wint met 2-3 met Tissoudali-Holzhauser-Suzuki. Die 3 hebben dit seizoen samen al 22 doelpunten gemaakt. Bij Genk zit dat bovenvermelde trio aan 25 goals." "Dan volgt Club met Krmencik-Okereke-Lang, 7 stuks. Antwerp laten we buiten beschouwing, want die spelen momenteel nog. Standard met Lestienne-Raskin-Balikwhisa kwam tot 5 doelpunten. Dat die andere ploegen dan geen goal kunnen maken, lijkt me dan ook niet onverwacht." Sonck ziet een reden waarom die ploegen die bovenaan staan zoveel scoren: "Standvastigheid is belangrijk. Al weten we dat Club en Standard ook door de week moeten spelen en dus wat moeten wisselen. Maar Anderlecht absoluut niet." "Genk speelde dit seizoen ook al periodes heel slecht, maar ze wonnen toch. Zo kweek je vertrouwen." Bij Genk is John van den Brom de 4e trainer al dit seizoen. Filip Joos: "Welke trainer kan zeggen dat hij de 4e is die in november voor een groep staat en dat hij 2 matchen later aan de leiding staat? Dat is nog nooit gebeurd. Dat is geen gespreid bedje, maar hij is wel slim om het een gespreid bedje te laten zijn."

Van der Elst: "Ik vind Cavani een ongelooflijke spits: ik ben er zot van"

Franky Van der Elst kiest zijn moment in het buitenland, meerbepaald in Engeland, waar Edison Cavani zich tot matchwinnaar kroonde van Manchester United. De Uruguayaan viel in bij de rust bij 2-0 achter tegen Southampton en zorgde nog voor 2-3 met 2 goals en 1 assist. Van der Elst heeft niets dan lof: "Hij laat Bruno Fernandes er eerst 2-1 van maken en zorgt dan eigenhandig voor de ommekeer. Hij reageert eerst snel op een voorzet-schot, zoals hij alleen dat kan. En bij zijn 2e goal duikt hij - typisch Cavani - tussen 2 verdedigers door om binnen te koppen. Dat is eigenlijk niet te verdedigen." "Ik vind Cavani een ongelooflijke spits. Ik ben er zot van. Telkens als ik hem zo zie scoren, denk ik: "Amai, telkens zo voluit!" Gert heeft het vaak over vol gaan en intensiteit. Bij Cavani is dat altijd zo." Een lijstje staaft dat. Sinds het debuut van Cavani in 2007 maakte Lionel Messi 438 doelpunten in een topcompetitie, Cristiano Ronaldo 424, Zlatan Ibrahimovic 255, maar dan volgt de Uruguayaan met 253.

Joos ontdekt nog beelden van Maradona: "En ik dacht dat ik alles gezien had"

Ook Filip Joos heeft zijn moment. En die begon de uitzending natuurlijk met het overlijden van Maradona en met mooie beelden van eerbetoon in Napoli. Maar toen kwam hij tot een vaststelling: "Ik dacht dat ik alle beelden van Maradona had gezien, omdat jij, Frank, het mij gevraagd had, maar ook als kind probeerde ik alles te volgen." Zo stond er een schotelantenne in de tuin van het gezin Joos om het Italiaanse voetbal te kunnen volgen. Afgelopen weekend botste Joos evenwel op een nieuw beeld. "Ik leg het even uit. Maradona had een vriend, die hem zei dat hij een vriend had van wie het zoontje erg ziek was en die ziekte kon - toen in 1984 - alleen behandeld worden in Frankrijk." Maradona wou voor dat kind een benefietmatch spelen in het San Paolo-stadion van Napoli en gaf zijn woord. Hij trok naar de voorzitter, maar die zei: "Onmogelijk. Je bent verzekerd bij Lloyd's, maar niet voor zulke matchen. Ik kan het risico niet lopen dat jouw linkerbeen aan flarden worden getrapt door een amateurclub." Maar Maradona deed het toch: "Een dag na een match tegen Lazio Rome heeft hij met zijn ploeg Napoli en met een paar vrienden opgewarmd op een parkeerterrein en is hij gaan voetballen in Acerra in de buurt van Napoli, van waar het jongetje was." Daar waren duizenden mensen opgedaagd. "Het was maandag, hondenweer en het was een knollenveld. Maar Maradona ging er nog voor. Ik vond het een mooi verhaal. Hij heeft absoluut geen heiligenleven gehad, maar het toont wel hoe graag die jongen ook voetbalde. En er was toch ook een soort erecode van "een woord is een woord", die hij op andere gebieden misschien minder nakwam."

Keek op de Week van Filip Joos - geïnspireerd door Maradona