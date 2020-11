Wullaert: "De coach heeft niet graag dat ik het zeg, maar het EK is een must"

Wullaert: "Het is geen verhaal van "moeten" morgen"

De Red Flames, die op de vorige speeldag Litouwen met 0-9 vernederden, volgen op één punt van groepsleider Zwitserland en zijn met achttien punten uit zeven duels al zeker van minstens de tweede plaats. Een zege tegen de Zwitsers levert de Belgen meteen een ticket voor het EK in Engeland (6-31 juli 2022) op.

De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere runners-up spelen barrages. Bij een gelijkspel plaatsen de Flames zich bijna zeker als een van de beste tweedes plaatsen.

In Zwitserland ging het team van Ives Serneels eind september wel met 2-1 onderuit, na een moeilijk wedstrijdbegin. Tessa Wullaert aast op revanche. "Van mij mag de wedstrijd nu al beginnen", zegt ze.

"We hebben de verschillende scenario's besproken, het is geen verhaal van "moeten". Natuurlijk gaan we voor de drie punten, maar we hebben alle scenario's besproken. We staan er goed voor en dat neemt de druk ook wat weg. We gaan vol voor de drie punten."

Maar een gelijkspel volstaat dus ook. "Dat hebben we aan onszelf te danken. We hebben een goal difference van 28, ik denk niet dat er veel ploegen zijn die zoveel goals scoorden. Maar voor een gelijkspel zullen we niet spelen."

"De coach heeft niet graag dat ik het zeg, maar het EK is wel een must voor ons. Het zou niet goed zijn voor het vrouwenvoetbal als we ons niet plaatsen. Zeker als je ziet wat voor boost het vrouwenvoetbal in België kreeg bij het vorig EK."