Wijnants over crisis bij Real: "Ze moeten toch eens extra spits gaan halen"

Eden Hazard reist niet mee naar Sjachtar Donetsk. De Rode Duivel heeft een spierblessure in zijn rechterdij. "Als je naar de beelden kijkt, zie je dat hij plots stopt na een actie, niet na de tik op zijn knie", vertelt Stef Wijnants. "Dit is al zijn 7e blessure bij Real Madrid. Hij heeft 37 matchen gemist en heeft er maar 16 gespeeld. Hij maakte 1 goal. Ze hebben hem in Madrid tot nu toe veel vergeven door zijn enthousiasme en zijn persoonlijkheid. Vorig jaar werd er door de titel ook veel met de mantel der liefde bedekt, maar nu beginnen ze daar toch ook te morren. Ze hebben hem meer dan ooit nodig en hij is er weer niet." Her en der duiken er vergelijkingen op met Gareth Bale, de vorige mislukte Galactico. "Bale heeft wel verschillende keren de Champions League gewonnen met Real, daar staat Hazard nog lang niet. Ik wil nog geen grote conclusies trekken voor de toekomst, maar het is wel een zorgelijk item."

Is er een verklaring voor de zoveelste blessure? "Hij heeft twee verstoorde voorbereidingen achter de rug. Vorig jaar was hij te zwaar toen hij aankwam en daarna raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. Dit jaar had hij een spierblessure in het begin van het seizoen, maar hij is daarna toch heel erg snel teruggekomen. Na twee trainingen stond hij al in de basis. De druk was blijkbaar zo groot. Ik lees ook dat de dokter van de nationale ploeg niet schrikt van deze blessure, dat is toch raar."

"Dit kadert ook een beetje in het hele blessureverhaal van Real Dit seizoen zijn er al 17 spelers geblesseerd geweest, de meesten met een spierblessure. En daar komt corona nog bij. Zo hebben ze nog maar zelden of nooit met hun sterkste ploeg kunnen spelen. Dat roept de vraag op: trainen ze verkeerd? Pakken ze het fysiek verkeerd aan?"

"Alle clubs hebben een abnormale voorbereiding achter de rug, maar Real is zo zwaar getroffen dat het opvalt. En Hazard is er het summum van."

Maar Hazard is niet het enige probleem van Real Madrid. "Door al die blessures spelen ze al bijna het hele seizoen met een onuitgegeven defensie. En dan verkoos Zidane dit weekend ouwe getrouwe Marcelo boven Mendy op de linksback. Dat is een gigantisch probleem. Marcelo presteert al een hele tijd dramatisch. Zidane kan niet langer verwonderd zijn dat men hem verwijt dat hij

vasthoudt aan zijn succesploeg uit het verleden." "Op de rechtsachter hebben ze ook niemand. Carvajal is te vaak geblesseerd en Hakimi hebben ze verkocht. Lucas Vazquez doet het niet eens onaardig." "Ook de aanval sputtert. In 14 matchen stond er nu al voor de 9e keer een verschillende aanvalslinie. Er zijn totaal geen automatismen. Ze zitten aan amper 16 competitiedoelpunten. Het is al van 2009 geleden dat Real zo weinig gescoord had na 10 matchen. En weet je wie er toen kwam? Juist ja, Cristiano. Je kan dat verhaal niet blijven vertellen, maar toch." "Vorig jaar waren de topschutters Benzema en Ramos, die zijn er nu niet bij. Ze zijn van onschatbare waarde. Maar het is duidelijk dat Real toch een bijkomende spits moet gaan halen. Ik ben fan van Benzema, hij is onderschat, maar er is geen back-up. Mariano en Jovic wegen te licht. Dat kan toch niet. Ze hadden gehoopt dat Hazard de lacune zou opvangen door vooral kansen te creëren, maar dat is niet zo uitgedraaid."

De enige constante linie is Thibaut Courtois. Maar ook bij de keeper verschijnen er barsten. "In sommige matchen raakt Courtois meer ballen met zijn voet dan sommige veldspelers. Echt waar. Er wordt zo vaak en zo blind achteruit gespeeld, dat het een foute pass dan wel eens kan." "Ik vond het niet eens zo'n zware flater. Ik denk ook dat hij die speler van Alaves niet heeft zien staan. Zijn uittrap was goed, een strakke pass, maar het was wel door het centrum. Moet dat? Misschien niet, maar hij krijgt zoveel ballen en hij kan dat ook gewoon goed." "Vorige week veroorzaakte hij een strafschop en dan was er die blunder bij de Rode Duivels. Alles wordt snel op een hoop gegooid. Maar Courtois is niet de schuldige. De verdediging staat niet op punt. Ook zonder zijn fout, kreeg Alaves nog twee of drie open kansen. De nul houden bij Real is bijna een onmogelijkheid."

"Er is totaal geen consistentie. Ze winnen tegen Barcelona en tegen Inter, maar dan verliezen ze tegen Alaves, Valencia en Cadiz. Zidane zei na Inter dat zijn spelers er staan als dat moet. Maar dat is niet de juiste ingesteldheid."



"Als dat toch de filosofie is, dan zullen we dat hopelijk in de komende dagen moeten zien tegen Sevilla en Atletico Madrid. Als dat misloopt dan is La Liga voorbij. Als je plots 10 punten achterstaat op Atletico, dan wens ik ze veel succes." Is de positie van Zinedine Zidane nog houdbaar? "Hij heeft een godenstatus in Madrid, maar hij ligt toch steeds vaker onder vuur. Hij verdient natuurlijk ook wel krediet, maar bij Real ben je ook maar zo goed als je laatste matchen. Het moet ook frustrerend zijn dat zijn spelers geen constant niveau halen. Zijn geluk is voorlopig dat hij de grote matchen wel nog wint."