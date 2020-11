VIDEO: Juichende Colombiaan valt over verkeersdrempel vlak voor de streep

De 25-jarige Edison Muñoz reed solo voor de groep der favorieten uit. Omdat zijn marge groot genoeg was, begon de Colombiaan zijn zege te vieren.

Maar net op het moment dat hij zijn armen liet zakken, werd Muñoz uit evenwicht gebracht door een verkeersdrempel, vlak voor de streep. De onfortuinlijke renner kwam pardoes ten val, maar overschreed wel als 1e de streep.

Oude bekende Oscar Sevilla zag het allemaal gebeuren en kwam als 2e over de streep. De 44-jarige Spanjaard is trouwens de nieuwe leider in de Clasico RCN.