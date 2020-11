Stéphanie Frappart is woensdag 1e vrouwelijke scheidsrechter in Champions League

Stéphanie Frappart is geen onbekende in de scheidsrechterswereld. De 36-jarige Française werd vorig jaar al uitgeroepen tot de beste vrouwelijke scheidsrechter ter wereld.

In 2014 was Frappart al de eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter ooit in het Franse profvoetbal.

In 2019 floot ze de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. Begin september maakte ze ook al haar debuut in de Nations League.

Woensdag maakt Frappart haar debuut in de Champions League. Tijdens Juventus-Dinamo Kiev wordt de Française de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in het kampioenenbal.