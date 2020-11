Spaanse voetbalster zet zich neer, draait weg en weigert eerbetoon aan Maradona

Dapena vertelde nadien dat ze doodsbedreigingen kreeg nadat ze had geweigerd deel te nemen aan de minuut stilte.



De 24-jarige zei achteraf in het radioprogramma A Diario dat ze geen spijt had van haar actie en dat ze het zo opnieuw zou doen. "Ik ben niet bereid om iemand die huiselijk geweld gebruikte een minuut stilte te geven, en niet de slachtoffers", zei ze.

Maradona werd in 2014 beschuldigd van huiselijk geweld nadat een video was uitgelekt waar hij ruzie had met zijn toenmalige vriendin en het leek alsof hij haar had geraakt. Hij ontkende de beschuldigingen. "Ik zweer bij God dat ik nog nooit een vrouw heb geslagen", zei hij nadien. Er werd geen klacht ingediend.

"Voor mij was Maradona een geweldige speler", zei Dapena nog. "Maar als persoon liet hij te wensen over."

Maradona stierf afgelopen woensdag, uitgerekend op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.