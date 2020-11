Ricciardo is boos over vele herhalingen van crash: "Dit is Hollywood niet"

De bolide van Grosjean botste frontaal met de metalen boarding, brak in tweeën en werd meteen een vuurbal. Het waren lange seconden wachten voor de Fransman zelf nog uit de auto kon ontsnappen. Zonder zijn halo had hij het niet kunnen navertellen.

"Ik ben gedegouteerd en ontgoocheld in Formule One voor de manier waarop ze gekozen hebben om dit in beeld te brengen en herhaling, na herhaling, na herhaling te tonen van het vuur en zijn in tweeën gebroken auto", stelde Ricciardo.

"En alsof dat nog niet genoeg is, gaan ze naar zijn onboardcamera", voegde de Australiër eraan toe.

"Waarom moeten we dit zien? We moesten een uur later weer racen. Zijn familie kreeg die beelden constant te bekijken, al onze families... Dat is niet juist. Dit is geen entertainment."

"Dit maakt me boos. Wat een slecht beheer! Dit wekte de indruk dat het een spel is, maar dat is het niet."

Ricciardo zei dat Formule One, dat zijn commerciële rechten uit handen gaf aan de Amerikaanse mediamaatschappij Liberty Media, zich gelukkig mocht prijzen dat het geen heel ander verhaal moest vertellen. "Het had heel anders kunnen aflopen. We mogen blij zijn dat hij er nog is."

"Dit tonen alsof het iets is van Hollywood, is niet cool. Doe dat misschien de dag nadien, maar niet de dag zelf."

Een woordvoerder van Formule One benadrukte dat er protocollen bestaan waarbij herhalingen van ernstige ongelukken enkel worden getoond als de wedstrijdleiding bevestigd heeft dat de rijder veilig is. Als dat niet het geval is, wordt niets getoond.