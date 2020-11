Referee Department vindt rode kaart voor Aster Vranckx terecht

Aster Vranckx was sneller op de bal dan Beerschot-middenvelder Coulibaly, maar in de nasleep van zijn tackle gleed hij nog fors door op de enkel van zijn tegenstander.

Scheidsrechter Visser gaf eerst een gele kaart, maar op advies van de VAR ging hij naar de beelden kijken en veranderde hij het geel in rood. Een overdreven straf voor de ene, want Vranckx speelde toch de bal. Een terechte straf volgens anderen, want die aanslag op Coulibaly's enkel rechtvaardigde rood.

Frank De Bleeckere van het Referee Department van de bond schept duidelijkheid. Het komt erop neer dat ook de actie na de tackle op de bal wordt meegenomen in de beoordeling.

"Er zijn 3 factoren: de snelheid en intensiteit van de tackle, de plaats van de impact (lichaam, voet of enkel) en of de integriteit van de tegenstander in gevaar is. Op basis hiervan is de rode kaart terecht."

Vranckx kan bovenop zijn uitsluiting nog een schorsingsdag extra krijgen. Dat is immers de eis van het bondsparket. Met Frederik Vanderbiest (2 duels) en Stefan Pauwels (1 duel) worden mogelijk ook nog 2 leden van de technische staf geschorst.