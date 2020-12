Rallyrijder Kris Princen: "In deze coronatijd rijd ik rond als koerier"

Corona heeft dit jaar op bijna alle sporten een grote invloed en ook de rallysport in ons land is bijzonder zwaar getroffen. Er is dit jaar geen Belgische kampioen, want er werden amper 2 wedstrijden gereden. Kris Princen is de Belgische kampioen van 1999 en 2018. Hij draait al lang mee en kan als geen ander de situatie inschatten. "Mijn koerierbedrijf floreert."

"De impact van corona was enorm op onze sport”, getuigt Kris Princen, die dit seizoen met een Citroën reed uit de stal van DG Sport. "Eigenlijk hebben we maar 1 wedstrijd normaal gereden, de Rally van Haspengouw. Kort daarna ging alles op slot. We hebben nog een rally zonder publiek gereden, in Oudenaarde, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. Het was een kortere, artificiële wedstrijd." "De federatie wou graag het kampioenschap nog redden, maar door de 2e golf viel ook de herstart in het water. Achteraf is het makkelijk praten, maar misschien hadden ze beter onze buurlanden gevolgd door vroeger duidelijk te maken dat er geen Belgische kampioen zou zijn dit jaar." "Die onzekerheid was heel zwaar. Voor de Rally van Spa was onze auto al op weg, toen de wedstrijd nog werd geannuleerd." "Voor de South Belgian Rally eind oktober waren er al een ingenieur en een paar mecaniciens vanuit Frankrijk naar ons land gekomen. Die mensen moeten natuurlijk betaald worden. De teams verdienen niets, maar hebben door die late annuleringen wel kosten gemaakt."

Misschien hadden ze vroeger duidelijk moeten maken dat er geen Belgische kampioen zou zijn dit jaar, al is het achteraf makkelijk praten. Kris Princen

"Als koerier zit ik toch nog eens achter het stuur"

Hoe groot zijn de gevolgen van het coronavirus voor de rallysport? "Wij hebben gelukkig enkele sterke sponsors die de impact van de coronacrisis iets minder voelen”, vertelt Princen.” Ons budget mag je op zo’n 300.000 euro ramen." “Maar toch: er zijn kosten gemaakt en er is niets verdiend. Ik vermoed dat er bij de kleinere teams toch wel enkelen zijn die op hun tandvlees zitten."

Het had nochtans een mooi jaar kunnen worden voor Princen, want met Citroën had hij duidelijke ambities om nog eens de titel te pakken. “Ik word er niet jonger op”, zegt de 46-jarige rallyrijder. “Voor volgend seizoen is nog niets duidelijk. Het is onder meer afwachten wat Citroën gaat beslissen."



Ik vermoed dat er bij de kleinere teams toch wel enkelen op hun tandvlees zitten. Kris Princen

Een volledig verloren seizoen wil Princen het niet noemen. "Maar het was wel heel stresserend. Wij zijn geen profs, dus we moeten voor ons werk een duidelijke planning hebben. Dat was onmogelijk dit jaar", klinkt het. Princen runt in Limburg een koerierbedrijf. "Sinds de 1e lockdown zijn de zendingen explosief toegenomen. Gecombineerd met de klassieke eindejaarsdrukte is het op dit moment pompen of verzuipen. Normaal rijden wij met gemiddeld 25 à 30 chauffeurs per dag. Nu hebben we dagelijks dik 65 chauffeurs op de baan." "Ik spring ook zelf in waar ik kan op dit moment. Ik doe dat vooral heel graag. En al is het geen rally, zo zit ik toch nog eens achter het stuur."