Nainggolan wordt ambassadeur bij Beerschot: "Rauw en inventief, zoals ik"

Radja Nainggolan kwam op z'n twaalfde aan bij Beerschot, waar hij 5 jaar zijn jeugdopleiding kreeg. Uiteindelijk verhuisde hij naar Piacenza in Italië, nadien kwam hij terrecht bij Cagliari, AS Roma en Inter.



"Met veel plezier word ik ambassadeur", klinkt het in een reactie bij Nainggolan op de clubwebsite. "Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief. Ook hun supporters zitten diep in mijn hart. "We do what we want", klinkt me soms niet vreemd in de oren"

"Hun eerste plaats is een zeldzame verwezenlijking. Onderschat dat niet. Dit heeft alles te maken met een hart voor de club en elkaar. Giet daar nog een saus van talent en techniek over en je krijgt waar iedereen jaloers op is."