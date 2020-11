Michel Wuyts na rentree Wout van Aert: "Het algemene niveau is gewoon zeer hoog"

De eerste indruk van Wout van Aert was wat ik er van verwacht had. Ik dacht niet dat hij meteen alles en iedereen stuk zou rijden, maar wel dat we mooie dingen zouden zien. We zagen flarden van zijn talent en doorzettingsvermogen, wat stilaan legendarisch wordt. Kijk naar die enorme slotronde in Tabor. Bij een terugkeer in het veld zitten de meeste crossers er dan door en laten ze het lopen, maar Van Aert vindt de mentale kracht om dan nog een ronde neer te zetten op het tempo van de mannen die vooraan strijden voor de zege. Er zijn uiteraard nog werkpunten, want zo viel zijn start twee keer tegen. Als hij vanaf de 2e of 3e ronde al wil meespelen, dan moet hij sneller vooraan zitten. Zijn acceleratievermogen na de bochten was goed en dat was ook zo met zijn balans. Die crossreflex zit er dus zeker nog in, de rest moet hij finetunen. Maar dat kan snel gaan, zeker bij zo'n supertalent. We kunnen dat komende zondag al zien in Boom. Ik verwacht dat hij zijn stempel in die cross nog meer zal drukken. Daarna zal er een soort van black-out volgen, want daarna kiest hij voor een stage en keert hij terug in Namen en Herentals. Maar we zijn eind november en hij is al in het veld te zien. Hij koos dit weekend ook voor Tabor en dat wijst op gretigheid. Het aanbod waar hij voor kiest, is groot genoeg, zeker voor zijn status als beste eendagsrenner op de weg.

december 2020 wedstrijd klassement zondag 6/12 Boom Superprestige samenvatting op sporza zaterdag 12/12 Scheldecross in Antwerpen X²O-trofee live op sporza zondag 13/12 Cyclocross Gavere Superprestige live op sporza zondag 20/12 Citadelcross in Namen Wereldbeker samenvatting op sporza dinsdag 22/12 Cyclocross Essen Ethias Cross woensdag 23/12 Herentals X²O-trofee

live op sporza zaterdag 26/12 Heusden-Zolder Superprestige samenvatting op sporza zondag 27/12 Dendermonde Wereldbeker live op sporza woensdag 30/12 Ereprijs Paul Herygers in Bredene Ethias Cross

"Het kan een mooie maand worden voor Vanthourenhout als hij zijn kopje er kan bij houden"

Als er één grote conclusie na dit weekend is, dan is het dat je de rest van en in het veld niet mag onderschatten. Dat had ik al aan mijn ellebogen gevoeld. Eli Iserbyt haalt een nog hoger niveau dan vorig jaar en Michael Vanthourenhout vind ik verbluffend. Dan heb ik het over zijn inhoud, techniek en stijl. Het is goddelijk om naar hem te kijken. Als hij zijn kopje er bij houdt, dan gaat Vanthourenhout een mooie maand tegemoet. Hij wint nu en daar zie je die mentale factor. Neef en bondscoach Sven Vanthourenhout zei jaren geleden al dat Michael heel getalenteerd was, maar dat hij speels was en niet altijd bij de les was op training. Je moet dan wachten op die déclic en in het veldrijden kan het dan geweldig snel gaan. Het algemene niveau is gewoon zeer hoog. En dan speelt pech een grote rol. Kijk naar Toon Aerts: we hebben het gemakkelijk over foutjes, maar vaak gaat het om pech op een slecht moment. We mogen zeker niet spreken van dipjes, want dat is belachelijk. Het is nog veel te vroeg in het seizoen om over een dipje te spreken.

"Laurens Sweeck speelt het slim"

Naar mijn gevoel hebben Iserbyt en Vanthourenhout dus de grootste stap gezet, maar in de cross hoeven die stappen niet zo geweldig groot te zijn om meteen duidelijke verschillen te maken. Een stap van 2 procent is al gigantisch. Crosstechnisch doet dat duo niet onder voor Van Aert, die natuurlijk een grotere motor heeft. Maar Vanthourenhout is de mooiste crosser om naar te kijken. Zijn sprongtechniek op de balken is pure kunst en het zelfvertrouwen spat er van af. En Laurens Sweeck, hij speelt het slim. De Belgische kampioen tast af en kijkt hoe zijn lichaam reageert. Als het goed is, dan gaat hij er voor. Als het gevoel minder is, dan kijkt hij al uit naar belangrijkere zaken. Zo denkt hij uiteraard aan het BK en het WK in het zand, wat hem zeer zal aanstaan.