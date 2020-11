Martine Tanghe out zich als sportliefhebber: "Goal tegen Japan was net ballet"

Het sportnieuws wordt al een hele tijd door aparte ankers gepresenteerd, maar toch bleef Martine Tanghe altijd geboeid luisteren, zo onthulde Maarten Vangramberen hier al. Waar komt die liefde voor de sport vandaan?

"Mijn vader was een fabrieksarbeider, die in het weekend koerste. De liefde voor de sport is mij met de paplepel meegegeven. Eerst het wielrennen en daarna het voetbal. Dat kwam erbij door mijn zonen, die meer dan 20 jaar gevoetbald hebben. Mijn dochter heeft dan weer gebasketbald."

"Er is altijd veel sport geweest in mijn leven. Ik heb honderden vieze, vuile truitjes gewassen, zoals zovele voetbalmoeders. Ik vind sport ook ongelooflijk mooi en spannend."

Eén historisch moment zal haar altijd bijblijven. "Die goal van de Rode Duivels tegen Japan. Het begon bij Courtois en toen hij de bal doorspeelde, wist je al dat het goal zou worden."

"Het ging van de ene speler naar de andere, via Lukaku en uiteindelijk Chadli en binnen. Dat was ongelooflijk. Het leek wel ballet. Ik kon daar naar blijven kijken."