Maarten Vangramberen zwaait Martine Tanghe uit: "Een echte sportliefhebster"

"De eerste keer dat ik met haar in de studio zat, moest ik even in mijn arm knijpen", vertelt Maarten Vangramberen, die sinds 2008 het sportnieuws in het journaal presenteert. "Ik was zenuwachtiger dan anders, want Martine is een icoon. Ik mocht geen fouten maken."

"Die nervositeit ebde snel weg toen ik merkte dat Martine een grote liefde heeft voor de sport. Tijdens het sporthoofdstuk kijkt ze geboeid mee en stelt ze me geregeld vragen als een stuk loopt."

"Martine is opgegroeid in Café Cyclocross. Vaak vraagt ze me dan op welke zender haar vader naar het veldrijden kan kijken", lacht onze sportanker.

"Martine is goed op de hoogte van de sportactualiteit. Ze weet wie Remco Evenepoel is, ze kijkt naar de Ronde van Frankrijk en als het WK of het EK voetbal plaatsvindt, komt ze altijd een kijkje nemen in de studio", vertelt Vangramberen.