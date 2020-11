Joachim Löw blijft bondscoach van Duitsland tot en met het EK

Na de vernederende 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League zocht de Duitse pers 2 weken geleden al naar een opvolger voor bondscoach Joachim Löw.



De Duitse voetbalbond bevestigde toen het vertrouwen in Löw, die de tijd kreeg om een analyse te maken van de teamsituatie. Vandaag zaten Löw en de bond samen om te praten over zijn toekomst als bondscoach.

De uitkomst van het gesprek is bekend: de Duitse voetbalbond blijft doorgaan met Löw tot en met het EK van volgend jaar.

Löw, sinds 2006 bondscoach bij Duitsland, had eigenlijk nog een contract tot en met het WK van 2022. 6 jaar geleden leidde hij de Mannschaft nog naar de wereldtitel in Brazilië.