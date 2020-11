Extra Time blaast 400 kaarsjes uit: "De credibiliteit is altijd gebleven"

In 2009 kwam de eerste Extra Time op antenne. Wat herinnert Frank Raes zich daar nog van? "Dat was drie maanden na mijn hartoperatie en ik was maar net op tijd klaar voor het seizoen", vertelt hij. "In het begin zaten er meer rubrieken in, met reportages van Sammy Neyrinck en Chris Van den Abeele. En we hadden ook een kleedkamer, waar telkens een apart interview gebeurde."

"Filip Joos en ik zaten ook naast elkaar en we presenteerden het samen. Maar dat was eigenlijk vrij onhandig. Na een maand of drie is Filip al links van mij gaan zitten. Hij werd ook meer de opiniërende stem en ik ben de moderator en presentator."

"Behalve de Keek op de Week zijn alle rubrieken ook verdwenen. Dat kost ten eerste allemaal geld en het onderbrak de show ook te vaak. De talkshow nam de bovenhand. En dat werkt. Alleen de momenten van de week zijn nog toegevoegd na het eerste seizoen. En dat is een groot succes gebleken. Het programma is dus gegroeid en geslepen."