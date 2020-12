De ontbolstering van Michael Vanthourenhout: "We zijn altijd blijven geloven in onze laatbloeier"

Een seizoen later was voor de crosser de wereldtitel bij de beloften weggelegd in Tabor.

Vanthourenhout zette zijn eerste stapjes in het team van Christoph Roodhooft, maar trok in 2013 naar de Sunweb-clan van Mettepenningen.

De WK-titel van Michael Vanthourenhout in 2015 bij de beloften

Merksplas en Tabor

En zonder lekke band had Vanthourenhout ook de X²O-manche van zaterdag in Kortrijk kunnen winnen.

In Merksplas (22/11) boekte Vanthourenhout zijn eerste overwinning in een klassementscross, afgelopen weekend werd in Tabor ook de nul in de Wereldbeker weggepoetst.

Een zilveren WK-medaille in 2018 was een uitschieter, maar pas in dit coronaseizoen laat de neef van bondscoach Sven Vanthourenhout zijn ware gelaat zien.

Vanthourenhout was de voorbije jaren wel goed voor een overwinning links of rechts, maar moest vooral vrede nemen met podiumplekken en ereplaatsen.

De zege van Michael Vanthourenhout in de WB-manche van Tabor

Ploegbaas: "Langetermijnvisie was het juiste pad"

"Winnen doe je ook in je hoofd en Michael heeft daar een mentale boost gekregen. Het seizoensbegin was door een overlijden in de familie wat moeizaam, maar de trein is nu duidelijk vertrokken."

Kan de ploegbaas dan verklaren waarom de puzzelstukjes nu wel in elkaar vallen? "Het is makkelijker om je tweede grote cross te winnen dan je eerste. Die zege in Merksplas, zijn eerste klassementsmanche, was een mentale bevrijding."

"We geloven al 7 jaar in hem en zijn nooit ongeduldig geweest. We wilden hem rustig laten groeien. Wij wisten dat Michael wellicht op iets latere leeftijd zou doorbreken en hij besefte dat zelf ook, maar deze reeks had niemand durven te voorspellen."

"Michael is 26 jaar. Dat is niet oud, maar hij is misschien een laatbloeier. Daar is niets verkeerds mee. Het maakt niet uit hoe oud je bent als je jouw palmares op deze manier kan uitbouwen."

"Michael is zeer getalenteerd en rijdt al 7 jaar bij onze ploeg", legt Mettepenningen uit. "We hebben van bij het begin een langetermijnvisie gehad en dat blijkt nu het juiste pad te zijn."

Dat ploegbaas Jurgen Mettepenningen in zijn nopjes is, is uiteraard geen verrassing. Dat nu ook Michael Vanthourenhout oogst, is voor de manager van Pauwels Sauzen-Bingoal geen surprise.

"3 kopmannen gunnen elkaar iets"

Op zijn 26e lijkt de speelvogel in Michael Vanthourenhout ook verdwenen. "We moesten hem in het begin een beetje opvolgen over de trainingen. Dat is er nu volledig uit. Hij moest een beetje gekneed worden, maar daar is niets mis mee", zegt de patron van Pauwels Sauzen-Bingoal.

"We hebben hem altijd veel vertrouwen gegeven en Michael kan op alle omlopen uit de voeten. Met hem erbij hebben we nu ook 3 winnaars in onze ploeg met ook nog Eli Iserbyt en Laurens Sweeck."

"Dat is een zeer groot voordeel. Wij hebben meerdere troeven. Ze willen natuurlijk allemaal winnen, maar het trio begrijpt elkaar goed. Die verstandhouding is zeker in orde en dat zal zo blijven. Ze moeten elkaar iets gunnen en dat doen ze ook."

"Het is luxe, meer hoef ik daar niet over te zeggen. Bij de volgende WB-wedstrijd hebben we de Europese trui, de Belgische trui en het shirt van de leider in de Wereldbeker. We doen dat met 3 verschillende renners: dat moet een unicum zijn binnen 1 team. Dat bewijst onze sterkte. We zijn de ploeg van het moment."