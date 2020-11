Dan toch meer dan gewoon een tik bij Hazard: "Spierblessure in rechterdij"

Eden Hazard heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar Real Madrid. Hij viel al geblesseerd uit voordat hij zijn eerste match kon spelen en bleef nadien in het sukkelstraatje.

De laatste weken leek de Rode Duivel zijn weg weer gevonden te hebben, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten. Eindelijk verlost van corona, bleek Hazard al meteen op dreef met een doelpunt tegen Inter in de Champions League.

In de Spaanse competitie begon hij ook de wedstrijd tegen Deportivo Alavas, maar viel hij alweer geblesseerd uit. "Eden vertelde ons dat het gewoon een tik was, niets musculair", zei Zidane na de wedstrijd.

Maar dat blijkt nu toch meer dan gewoon een tik. Hazard liep een spierblessure op in de rechterdij en staat dus wat langer dan gevreesd aan de kant. Hoelang hij exact out is, is nog niet zeker.