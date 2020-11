Cavani excuseert zich voor woord dat Suarez 8 duels schorsing opleverde

Cavani: "Het was bedoeld als een hartelijke groet"

"Ik ben volledig tegen racisme en heb het bericht verwijderd zodra werd uitgelegd dat het anders kan worden geïnterpreteerd. Ik wil me hiervoor oprecht verontschuldigen."

"Het was bedoeld als een hartelijke groet aan een vriend, ik wou hem bedanken voor de felicitaties", zegt de Uruguayaanse spits.

Maar dat schoot niet bij iedereen in het juiste keelgat. Cavani verwijderde het bericht uit zijn stories.

Na zijn 2 goals tegen Southampton kreeg United-invaller Edinson Cavani heel wat lofbetuigingen. Een van zijn volgers bedankte hij in zijn Instagram-stories met "gracias negrito!"

Het is ons duidelijk dat er absoluut geen kwade bedoelingen achter Edinsons bericht schuilgaan

Manchester United beschermt zijn speler. "Het is ons duidelijk dat er absoluut geen kwade bedoelingen achter Edinsons bericht schuilgaan. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Manchester United en al zijn spelers zetten zich volledig in voor de strijd tegen racisme."

De bal ligt nu in het kamp van de de Engelse voetbalbond (FA), die beslist of Cavani een sanctie krijgt. De Uruguayaan riskeert een schorsing van minstens 3 speeldagen als de FA oordeelt dat er sprake is van racistisch taalgebruik.

Cavani's vriend en collega bij de Uruguayaanse nationale ploeg Luis Suarez gebruikte het woord "negrito" in 2011 tegen Patrice Evra in de wedstrijd Liverpool-Manchester United. Hoewel Suarez zei dat het woord niet racistisch bedoeld was, werd hij uiteindelijk 8 wedstrijden geschorst.