Bayern München spaart Neuer en Lewandowski tegen Atletico

Dankzij een 12 op 12 heeft Bayern al zijn schaapjes op het droge in de groepsfase van de Champions League. Morgen staat de clash met Atletico op het menu, maar Bayern zal niet met zijn sterkste opstelling aantreden.

"Lewandowski, Neuer, Goretzka en Tolisso blijven in München. Ze worden gespaard", zei coach Hansi Flick voor de afreis naar Madrid.



In afwezigheid van Neuer zal Alexander Nübel, overgekomen van Schalke 04, in doel staan bij Bayern. "Alexander gaf een heel goede indruk in de beker. Hij mag nu in de Champions League zijn kwaliteiten tonen."



Voorin mag waarschijnlijk Eric Maxim Choupo-Moting proberen om Lewandowski te doen vergeten. De Pool trof dit seizoen al 15 keer raak, waarvan 3 keer in de Champions League.



Bayern München won al 15 wedstrijden op rij in het kampioenenbal, een record.