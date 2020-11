Jimenez heeft schedelbreuk: "Hij reageert goed op operatie"

Gisteravond na de match maakte Wolves-coach Nuno Espirito Santo zich nog zorgen, al wist hij dat zijn speler in goede handen was: "Hij is bij bewustzijn, kan praten, maar ondergaat nog een aantal scans."

Daarbij raakte duidelijk dat de Mexicaan een schedelbreuk had opgelopen, waarvoor hij onder het mes moest. "Raul reageert goed op de operatie die hij afgelopen nacht onderging in een ziekenhuis in Londen", kwam Wolverhampton vanmiddag met geruststellend nieuws.

De club van Rode Duivel Leander Dendoncker gaf mee dat de Mexicaan nog enkele dagen in observatie zal blijven, vooraleer zijn revalidatie aan te vatten. "De club wenst de medische staf van Arsenal, het personeel van het ziekenhuis en de chirurgen te bedanken. Ze waren een grote hulp dankzij hun kwaliteiten en hun snelle reactie."

Jimenez bleef na de botsing minutenlang bewusteloos liggen en moest met een zuurstofmasker afgevoerd worden. Luiz bloedde, kreeg een flink verband en speelde nog voort, maar bij de rust werd hij ook gewisseld.