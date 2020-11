Zidane denkt niet dat blessure Hazard ernstig is: "Een tik op zijn knie"

Zidane: "Ik moet een oplossing zoeken voor Real"

Na minder dan een halfuur greep Eden Hazard gisteren tegen Alaves naar zijn knie. Onze landgenoot trok daarbij een grimas. Hazard werd bij een dribbel licht geraakt aan zijn knie door een verdediger van Alaves.

De Rode Duivel moest de strijd staken en wandelde rustig van het veld. Het leek de zoveelste blessure van Hazard bij Real. Maar na de match maakte coach Zinedine Zidane zich niet te veel zorgen.

"Eden kreeg een trap op zijn knie. Ik denk en ik hoop dat het maar om een tik op zijn knie gaat. Dat is toch wat hij ons vertelde, dat het niets musculair is", vertelde Zidane.

Voor de nederlaag tegen Alaves, de 3e van het seizoen al, had Zidane geen verklaring. "Ik begrijp het ook niet. We wisselen dit seizoen goede matchen af met slechte, dit was een heel slechte."

"Woensdag deden we het nog zo goed tegen Inter (0-2-zege) en enkele dagen later bakken we er niets van. We missen duidelijk regelmaat. Dat stoort me en ik ben zeker dat de spelers zich er ook aan storen. Ik ben de verantwoordelijke en moet een oplossing zoeken."