Ronnie O'Sullivan laat zich verrassen door een Zwitser: "Gênant vond ik het"

Ronnie O'Sullivan haalde lang niet zijn niveau in Milton Keynes. Na 4 frames stond hij er 3 in het krijt: 3-1.

Toch leek hij zijn hachje nog te redden. O'Sullivan leidde met 5-4, maar kreeg dan 2 frames om de oren van Ursenbacher.

"Ik ga geen excuses zoeken", zei hij achteraf bij de BBC. "Ursenbacher speelde goed en verdiende de overwinning. Als ik het duel gewonnen had, zouden we het nu over diefstal hebben."

"Ik verdiende het om te verliezen", vond O'Sullivan. "Simpelweg omdat ik te weinig ballen potte. Gênant vond ik het."

Eerder sneuvelden ook Luca Brecel, Mark Allen en titelverdediger Ding vroeg in het toernooi.