Romain Grosjean na de vuurzee: "Dankzij de halo ben ik min of meer oké"

Romain Grosjean ontsnapte in Bahrein aan de dood nadat zijn auto in tweeën was gebroken en transformeerde in een vuurbal.

Enkele uren later heeft de Fransman vanuit het ziekenhuis een video de wereld ingestuurd. "Het gaat min of meer oké met me", lacht hij met twee ingepakte handen vanwege brandwonden. "Hartelijk dank voor alle berichten."

"De halo was aanvankelijk niet mijn favoriete uitvinding", geeft Grosjean toe, "maar nu vind ik het een geweldige constructie. Zonder de halo had ik niet met jullie kunnen praten."

"Hopelijk kan ik snel berichten sturen om te laten weten hoe het gaat", besluit hij met een kwinkslag.