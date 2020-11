Mike Tyson is het niet verleerd en deelt rake klappen uit aan Roy Jones Jr.

Tyson: "Ik voelde me een beginner"

"De grootste comeback uit de geschiedenis van het boksen", noemde Mike Tyson de demonstratiekamp tegen Roy Jones Jr.

"Ik ben in topvorm, dus hij past beter op", waarschuwde de 54-jarige Tyson. En zo geschiedde het.



Met enkele rake klappen nam Tyson de bovenhand. De 2 boksveteranen mochten elkaar wel niet knock-out slaan, dat was een speciale regel. De driekoppige WBC-jury oordeelde dat de wedstrijd onbeslist eindigde.

Tyson en Jones kampten in 8 rondes van telkens 2 minuten tegen elkaar. "Ik voel dat ik ouder ben geworden", zei Tyson na afloop. "Die 2 minuten voelden aan als 3 minuten."

Toen Roy Jones Jr. de vraag kreeg of hij bang was voor het duel, kon Tyson zich niet meer inhouden. "Ik was bang voor de kamp, want ik heb 15 jaar niet gevochten. Hij is 2 jaar geleden pas gestopt met boksen."

"Ik voelde me een beginner", lachte Tyson. "Maar Ik zal dit zeker nog doen in de toekomst. Misschien in Monaco of Saint-Tropez. Mijn lichaam is nog altijd geweldig."