Messi zorgt voor iconisch beeld: eert Maradona in retroshirt Newell's Old Boys

Een eerbetoon van de ene voetbalgrootheid (en landgenoot) aan de andere, mocht enkel in stijl gebeuren. Dat had Lionel Messi goed begerepen en dus had hij vooraf nagedacht wat hij kon doen als hij zou scoren tegen Osasuna.

Messi moest wel wachten tot de 73e minuut voor hij scoorde en aan zijn eerbetoon kon beginnen. Nadat zijn ploegmaats hem hadden gefeliciteerd, trok hij zijn Barcelona-shirt uit. Daaronder had hij een shirt uit de jaren 90 aan van de Argentijnse club Newell's Old Boys.

Messi is zelf een jeugdproduct van de Argentijnse club uit Rosario, al vertrok hij al op zijn 13e naar Barcelona. Maradona speelde voor Newell's Old Boys op het einde van zijn carrière, het was zijn eerste club bij zijn terugkeer naar zijn thuisland na zijn Europees avontuur.

Het verhaal gaat ook dat Messi als 6 jarige in het stadion zat toen Maradona zijn eerste match speelde voor Newell's Old Boys en daar geïnspireerd raakte om profvoetballer te worden.