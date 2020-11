Jonge veldrijdster Shirin van Anrooij krijgt schijfrem in voorarm

De vrouwencross in Tabor werd vanmiddag meteen na de start opgeschrikt door een massale valpartij.

Het grootste slachtoffer was het Nederlandse toptalent Shirin van Anrooij. "Ze kreeg een stuk van een schijfrem in haar voorarm", laat haar ploeg Telenet Baloise Lions weten.

"Vanavond nog wordt ze geopereerd. Op dit moment lijkt het erop dat er geen spieren of pezen geraakt zijn."

Sven Nys was erg aangedaan. "Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo'n wonde gezien", reageerde de teammanager bij Play Sports. "Het ergste is dat Shirin zelf de wonde ook heeft gezien op haar arm."

"Het is een open wonde, Shirin heeft geen gevoel in haar hand. Ze heeft veel bloed verloren en ook haar heup zag er niet goed uit."

"Dit is iets dat je als manager van een ploeg niet wil meemaken", ging Nys voort. "Dit is echt heel erg. De koers is nu gewoon bijzaak."