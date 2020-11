Hamilton boekt 95e zege in incidentrijke GP, Verstappen mag dromen van vicewereldtitel

Lewis Hamilton heeft in Bahrein zijn 11e zege van het seizoen geboekt, de 95e in zijn carrière. De wereldkampioen hield in zijn Mercedes de Red Bulls van Max Verstappen en Alex Albon af. Een zware crash van Romain Grosjean ontsierde de race. Zijn auto vatte vuur.

Grosjean overleeft vuurzee

Voor de 10e keer (in 15 races) begon Lewis Hamilton helemaal vooraan aan de grand prix. De 7-voudige wereldkampioen behield de eerste plaats, maar achter hem ging het mis. De Franse rijder Romain Grosjean van het kleinere Haas-team vloog de vangrail in. Zijn auto brak in tweeën en vatte vuur. Als bij wonder kon hij de bolide heelhuids verlaten. Grosjean kwam er vanaf met lichte brandwonden. (scrol omlaag voor het vervolg)

Stroll belandt op zijn dak

Na een onderbreking van anderhalf uur volgde een nieuwe crash. Na een duel met Kvijat belandde de jonge Canadees Stroll op zijn dak. De Racing Point-rijder mocht de ontwerpers van de halo (de veiligheidsbeugel over de cockpit) dankbaar zijn. Hij kwam ongedeerd uit de crash. (scrol naar onderen voor meer)

Verstappen loopt in op Bottas

Ondertussen was Max Verstappen opgerukt van 3 naar 2. Mercedes-rijder Bottas was lekgereden en finishte uiteindelijk pas als 8e.

Verstappen kreeg zijn Red Bull-ploegmaat Albon mee op het podium. De Thai profiteerde in de laatste rondes van een technisch mankement bij Sergio Pérez. De Mercedes-motor in zijn Racing Point-auto weigerde plots dienst.

Lewis Hamilton boekte op het circuit van Sakhir zijn 11e zege van het seizoen, de 95e in zijn carrière. In de WK-stand is de Brit niet meer in te halen. De strijd om de tweede plaats wordt wel nog spannend. Verstappen volgt nu op 12 punten van Bottas.

uitslag grote prijs van bahrein coureur auto chrono 1. Lewis Hamilton (GBr) Mercedes 57 rondes in 1u34'01"829 2. Max Verstappen (Ned) * Red Bull

op 1"254 3. Alex Albon (Tha) Red Bull 8"005 4. Lando Norris (GBr) McLaren

11"337 5. Carlos Sainz jr. (Spa) McLaren 11"787 6. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri 11"942 7. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 19"368 8. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 19"680 9. Esteban Ocon (Fra) Renault 22"803 10. Charles Leclerc (Mon) Ferrari

1 ronde 11. Daniil Kvijat (Rus) AlphaTauri 1 ronde 12. George Russell (GBr) Williams 1 ronde 13. Sebastian Vettel (Dui) Ferrari 1 ronde 14. Nicholas Latifi (Can) Williams 1 ronde 15. Kimi Räikkönen (Fin) Alfa Romeo 1 ronde 16. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo 1 ronde 17. Kevin Magnussen (Den) Haas 1 ronde -- Sergio Pérez (Mex) Racing Point opgave -- Lance Stroll (Can) Racing Point

opgave -- Romain Grosjean (Fra) Haas opgave * snelste ronde