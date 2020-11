Dario Gjergja: "We hebben het nog in eigen handen, balans is positief"

De jonge groep van de Belgian Lions maakte afgelopen vrijdag indruk tegen Tsjechië, maar kreeg een lesje tegen Litouwen. "Tegen ploegen als Litouwen telt elk detail", zegt Gillet.

"We hebben toch mooie dingen laten zien. Die moeten we onthouden en daarnaast moeten we hard werken om onze tekortkomingen uit te gommen. We zijn een jonge groep en we leren elke wedstrijd nog bij."

De veeleisende Gjergja wil zijn jonge spelers ook wat vergeven. "Ik ben heel tevreden over onze week in de Litouwse bubbel. De balans is positief: onze mentaliteit was top."

Jean-Marc Mwema nam op de wedstrijddag de Instagram van Sporza over: "We hadden een moeizame match. We zijn slap gestart, wat we niet meer konden goedmaken. Het was ook een sterke match van Litouwen."

"Maar we zitten nog in de positie om de groep te winnen. We gaan straks allemaal samen eentje drinken en nemen dan afscheid tot februari. Iedereen is ervan overtuigd dat we dat ticket voor het EK '22 kunnen bemachtigen. We hebben een heel goeie groep, de sfeer is top. Dit was een goeie ervaring."