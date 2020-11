Belgische breakdancer "Madmax" Blieck verovert zilver op officieus wk

In Salzburg traden de 8 beste breakdancende jongens en 8 beste meisjes ter wereld aan.

De 20-jarige Maxime Blieck (uit Brugge) was de eerste Belgische ooit in die wereldfinale. In one-on-one battles won ze haar kwartfinale en halve finale.

"Madmax", zo wordt ze liever aangesproken, moest in de finale dansen tegen de Russische b-girl Kastet. Die kreeg uiteindelijk de meeste punten van de jury. "Madmax" ging met de zilveren medaille aan de haal.

"Ik kan wel wenen van geluk! Dit was zo'n mooie ervaring!", reageerde onze landgenote. "Ik had nooit gedacht dat ik hier zou eindigen."

"Madmax" won dit jaar ook al de hoog aangeschreven Red Bull BC One E-Battle. In 2024 kan ze een gooi doen naar olympisch goud, want op de Spelen van Parijs staat breakdancen voor het eerst op het olympische programma.