Arts van Maradona reageert op aantijgingen: "Deed zelfs het onmogelijke"

Maar verklaringen van de advocaat van Maradona lieten vermoeden dat er meer aan de hand was. De huiszoeking bij de arts is onderdeel van dat onderzoek.

In Argentinië is het een standaardprocedure om een onderzoek te openen als er geen verklaring is voor het overlijden van een persoon.

"Hij was terneergeslagen en hij wou alleen zijn"

Afgelopen woensdag overleed Diego Maradona op 60-jarige leeftijd. De Argentijnse voetballegende bezweek aan de gevolgen van een hartaanval.

Waarom er in de woning van Maradona in Tigre geen defibrillator aanwezig was, weet Leopoldo Luque ook niet. "Ik was niet de behandelende arts. Ik ben een neurochirurg, degene die hem geopereerd heeft."

Volgens Luque gedroeg Maradona zich onhandelbaar. "Hij had na zijn operatie naar een revalidatiecentrum moeten gaan, maar dat wilde hij niet. Therapeutische begeleiding heeft hij ook geweigerd."

"Hij was terneergeslagen en hij wou alleen zijn. Een psychiater had gevraagd dat er altijd een ambulance voor zijn huis zou staan. Ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is dat die er die dag niet was."