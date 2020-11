Voetbal Vlaanderen: "Als het nog lang duurt, vraag stellen of we nog heropstarten"

Dat het overlegcomité gisteren nauwelijks versoepelingen heeft aangekondigd, is een domper voor het amateurvoetbal. Er lag een schema klaar om vanaf 9 januari opnieuw te kunnen opstarten, maar daarvoor zal de overheid wellicht geen groen licht geven.

"Zoals de kaarten nu liggen, zou het goed kunnen dat we niet mogen opnieuw opstarten voor 15 januari, maar een aantal factoren spelen ook mee in de vraag wanneer we de competitie ook effectief opnieuw opstarten."

"Wanneer kan er opnieuw getraind worden? We voorzagen toch een drietal weken voorbereiding. Wanneer mogen de kantines opnieuw open? Die blijven wellicht dicht tot 1 februari, hoor ik."

"Als we zeggen dat we niet willen opstarten tot publiek is toegestaan en kantines open mogen, dan zouden we al in februari zitten en dan wordt het natuurlijk krap om een normale competitie af te werken."