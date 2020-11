Vliegende veldrijders: Belgische crosstop stapt in "konijnenpijp" naar Tsjechië

De veldrijders "dubbelen" dit weekend. Vanmiddag crosten ze in Kortrijk, morgen in de Tsjechische stad Tabor. Voor de kleine garnalen en voor de mecaniciens wordt dat een nachtje autobaan, voor de Belgische toppers is dat even vliegen.

Op initiatief van Michael Vanthourenhout huurden ze een privévliegtuig in. O.a. Wout van Aert, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Daan Soete, Sanne Cant en bondscoach Sven Vanthourenhout mochten mee instappen in Wevelgem.

Onze commentator Michel Wuyts omschreef de piepkleine jet als een "konijnenpijp".

"Ik denk dat hij niet graag vliegt", reageerde Van Aert na de cross in Kortrijk. "maar voor mij wordt het: sit back, relax and enjoy your flight."

Is de piloot getest op het coronavirus? "Dat geloof ik wel", antwoordde winnaar Eli Iserbyt. "We betalen genoeg om goed gesoigneerd te worden."