Victor Campenaerts voert Belgische selectie voor eerste WK Esports aan

Nog voor er sprake was van de coronapandemie werd er in september 2019 al beslist om in december 2020 het eerste WK Esports te organiseren. Maar het afgelopen coronajaar hebben steeds meer renners de weg gevonden naar het virtuele platform.

Bij België is Victor Campenaerts ongetwijfeld de meest ronkende naam. Ook Harm Vanhoucke en crosser Eli Iserbyt nemen deel.

De andere Belgische namen zijn Maximilien Picoux, Jens Schuermans, Lennert Teugels, Julien Van Den Brande en Lionel Vujasin.

Het parcours is 50 kilometer lang en is heuvelachtig. De finishlijn ligt er na 900 meter aan 5,5%.

Campenaerts en co krijgen concurrentie van onder anderen Alberto Bettiol, Esteban Chaves, Rigoberto Uran, Tom Pidcock, Edvald Boasson Hagen en Ivan Garcia Cortina.

Bij de vrouwen rekent ons land op Mieke Dockx.