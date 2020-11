Van Aert: "Kan veel positieve dingen onthouden, hiervoor had ik getekend"

"Hiervoor had ik vooraf getekend"

"Ik heb wel afgezien", opent Van Aert na de wedstrijd. "Ik denk dat ik de juiste beslissing heb gemaakt om mij de eerste wedstrijdhelft gedeisd te houden. Daardoor kon ik nog wel iets betekenen in de finale, maar toen ik 2 rondes had doorgetrokken, voelde ik wel het verschil tussen volgen en de koers maken."

Van Aert moest vanop de derde rij starten. "Het was veel draaien en keren, maar uiteindelijk had je nog wel veel voordeel om in iemands zog te zitten en op te schuiven. Dat liep allemaal wel vlot, de startplaats was geen issue. Maar in de finale moest ik mijn meerdere erkennen."

Iserbyt was na zijn overwinning tevreden over het werk dat Van Aert tijdens de wedstrijd verrichtte. "Het was tegen mijn natuur om in het begin alleen maar te volgen", zegt Van Aert. "Ik wou me niet vergalopperen. Als ik zie dat ik het de laatste 2 rondes toch lastig krijg en foutjes maak, is het goed dat ik me gedeisd hield."

"Maar toen we dreigden met veel samen te komen (de terugkeer van Aerts en Sweeck, red.), toen wou ik inderdaad toch nog koers maken."

Wat speelde Van Aert vandaag nog het meeste parten tijdens zijn wedstrijd? "Voor de rest is het waarschijnlijk iets van niets, maar de gladde bochten voelde ik toch wel. Als ik wat meer op de limiet zit, maak ik op het einde ook sneller foutjes. Het optrekken en het uur volmaken, ging al best goed. Ik kan veel positieve dingen onthouden."

"Hiervoor had ik vooraf getekend. Ik moet toch ook eerlijk zijn en zeggen dat de lekke banden van Vanthourenhout en Aerts meespeelden. Maar elke cross heeft zijn verhaal. Hopelijk kan ik morgen in Tabor meteen de vruchten plukken van vandaag. Dat parcours moet me beter liggen."