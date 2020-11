Red Flames: "Vorige duels tegen Zwitserland mogen niet door ons hoofd spoken"

Drie jaar geleden waren de Red Flames er bij op het EK in Nederland, het WK van 2019 misten ze na een nederlaag in een beslissend duel tegen Zwitserland. "Misschien is Zwitserland onze angstgegner, maar daar zullen we dinsdag proberen mee af te rekenen", zit de moed erin bij Laura De Neve.

"Het was een belangrijke match en sommige speelsters hadden last van zenuwen", bevestigt Justine Vanhaevermaet. Kan dat dinsdag opnieuw een rol spelen? "We hebben erover gepraat, zodat het dinsdag niet zal voorvallen."

"Deze keer moeten we er meteen staan. We moeten het balbezit opeisen en dan zijn we tot veel in staat. Dat we de vorige keren niet wonnen tegen Zwitserland, mag niet door ons hoofd spoken."

"Onze start was niet goed genoeg en toen we een doelpunt slikten, is er wat paniek in het team geslopen", maakt bondscoach Ives Serneels de analyse. "En angst is geen goeie raadgever."

De Red Flames bereiden zich in Tubeke voor op het cruciale duel tegen Zwitserland. Dinsdag moet het beter dan tijdens de match in Zwitserland. De ontgoocheling na de nipte nederlaag daar was groot.

"We denken aan niets anders dan aan groepswinst"

Bij een nederlaag tegen Zwitserland hebben de Red Flames nog een dubbel vangnet. Ook de 3 beste tweedes gaan naar het EK en de andere tweedes spelen nog barrages.

"Maar dan zijn we weer afhankelijk van de resultaten in andere groepen, terwijl we het gewoon zelf nog in de hand hebben. We moeten gewoon winnen tegen Zwitserland. In ons hoofd bestaat er geen ander scenario", zegt Serneels.



Hetzelfde geluid krijgen we te horen bij Anderlecht-verdedigster De Neve. "We denken op dit moment aan niets anders dan aan de zege en groepswinst." Hoort België niet gewoon thuis op een EK met 16 landen? "Eigenlijk moeten we daar inderdaad bij zijn en daar zullen we alles aan doen."