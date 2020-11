Na zilveren plak klimt Chloé Caulier naar 5e plek in finale combinatie

In de finale van de combinatie stond een ticket voor de Olympische Spelen op het spel. Muurklimmen staat met die discipline voor het eerst op het olympische programma in Japan.

Caulier, die op het EK al zilver veroverde in het boulderen, bevestigde met een 2e plek op die discipline. Ze werd 5e in het onderdeel speed en 3e in lead, goed voor 70 punten en een 5e plek in de finale.

Het olympische ticket gaat naar de Russin Viktoria Mesjikova (12 punten). De Servische Stasa Gejo (15 punten) en de Tsjechische Eliska Adamovska (64) vervolledigden het podium.

Nicolas Collin en Simon Lorenzi slaagden er vrijdag niet in om zich voor de finale van de combinatie bij de mannen te plaatsen. De Belgen verlaten Moskou met twee medailles. Caulier was goed voor zilver in de bouldercompetitie. Collin won eveneens zilver, maar dan in de leadcompetitie.