Hans Vanwijn: "Winnen van Litouwen en we zijn geplaatst voor het EK"

In februari van dit jaar openden de Belgen hun EK-kwalificatiecampagne met een knappe thuiszege tegen Litouwen, dat na de zware nederlaag in België (86-65) ongetwijfeld op revanche aast.

"Litouwen is een echt basketland, er ligt veel druk op hun schouders", weet Hans Vanwijn. En die druk zal nog groter geworden zijn na de verrassende nederlaag van Litouwen tegen Denemarken. "Ze zullen agressief spelen, want ze moeten winnen."

"Maar ook voor ons is het een heel belangrijke wedstrijd, want als we winnen zijn we gekwalificeerd. Het wordt een heel agressieve match. Ik hoop dat we hen nog een tweede keer kunnen verslaan."

Litouwen moet het zonder zijn NBA-sterren Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) en Domantas Sabonis (Indiana Pacers), de zoon van legende Arvydas Sabonis doen. Wie wel kan spelen tegen de Lions: de 18-jarige Augustas Marciulionis. Dat is de zoon van Sarunas Marciulionis, een bijna even grote legende als Sabonis.