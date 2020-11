Clement: "Geen goede generale repetitie voor match tegen Zenit"

Een bloedeloze 0-0 tegen hekkensluiter Moeskroen, niet meteen de opsteker die Club Brugge nodig had met het oog op de Europese uitdaging tegen Zenit Sint-Petersburg in de Champions League.

"Ik ben uiteraard teleurgesteld", zei coach Philippe Clement. "We hebben 2 punten te weinig, maar we zijn ook te weinig gevaarlijk geweest in het strafschopgebied."

"Ik kan niet klagen over de mentaliteit, de pressing, de duels, maar we hebben te weinig kansen afgedwongen. Met 8 of 9 spelers van Moeskroen in het strafschopgebied moet je snel handelen. Dat was niet goed genoeg vandaag."