Australische Kaylee McKeown zwemt wereldrecord op 200m rugslag in klein bad

McKeown zwemt met de nieuwe toptijd de chrono van de Hongaarse Katinka Hosszu van de tabellen. Zij legde de afstand in 2014 in 1'59"23 af.

Door de coronamaatregelen worden de Australische kampioenschappen "virtueel" gehouden. Vanuit meerdere locaties (Brisbane, Melbourne, Perth, Sidney en Hobart) nemen de Australische zwemsters het tegen elkaar op.



Volgend jaar op de Olympische Spelen van Tokio is McKeown een van de speerpunten van de Australische selectie. In 2019 veroverde ze het zilver op de 200 meter rugslag (groot bad) op het WK in Zuid-Korea.