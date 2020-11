98e poleposition voor Lewis Hamilton, Max Verstappen liever 3e dan 2e

Neen, Lewis Hamilton is niet van plan om uit te bollen richting de feestdagen. Integendeel, de kersverse wereldkampioen aast nog dit jaar op zijn 100e poleposition in de Formule 1.

De topcoureur ligt alvast op schema. In het op twee na laatste raceweekend snelde Hamilton naar nummer 98. Op het circuit van Sakhir in Bahrein was hij heer en meester.

Verstappen (Red Bull) was 4 tienden trager dan de Mercedes van Hamilton. Niet dat de Nederlander dat heel erg vond. "Ik wil zo dicht mogelijk in de buurt van Mercedes blijven. Vanaf de 3e plaats start ik alvast op het propere gedeelte van het circuit", weet hij.

Bottas niet. Op plaats 2 begint hij net naast de ideale racelijn van het circuit.

En Hamilton, die aast op een nieuwe zege in Bahrein. "Veel gefeest heb ik ook niet", sprak de wereldkampioen. "Integendeel, ik blijf gefocust."