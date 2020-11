Wout van Aert is Flandrien, Lotte Kopecky Flandrienne van 2020

Niemand kon zo voorbij aan Van Aert, die de beste was in Milaan-Sanremo, Strade Bianche en 2 ritten in de Tour. Op het WK in Imola graaide hij bovendien in weg- én tijdrit het zilver mee. En bijna had hij ook nog de Ronde van Vlaanderen gewonnen.

Van Aert won vorig jaar met 1 punt van Remco Evenepoel, nu was de top 2 hetzelfde, maar het verschil veel groter. Evenepoel won dan wel de 4 rittenkoersen waar hij aan deelnam in 2020, maar viel dan onfortuinlijk in de Ronde van Lombardije, waardoor zijn seizoen er vroegtijdig opzat.

Maar zowel Wout van Aert als Lotte Kopecky tekende present in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde om hun prijs op te halen. Het was premier De Croo die hun naam onthulde.

"Stiekem al WK-parcours Leuven verkend"

Van Aert: "Dit is geen verrassing, maar zo'n bekroning in een land als België betekent altijd iets. Mijn grootste succes? Ik plaats de Strade Bianche en Milaan-Sanremo even hoog."



In 2020 is het uitkijken naar de baby én naar het WK in eigen land: "Ik heb het parcours in Leuven al stiekem verkend", verklapte Van Aert. "Ik kende er immers nog enkele klimmetjes niet. De lus langs Overijse is heel lastig, de finale doet denken aan de GP Jef Scherens, die ik al paar keer reed. Het is iets voor klassieke renners, voor de Belgen. Het is een streek voor types zoals ik."

Van Aert moest op tijd naar huis, want morgen duikt hij weer het veld in in Kortrijk: "Ik kijk er enorm naar uit. Ik hoop dat ze bang zijn van mij, maar dat hoeft niet. Ik heb weinig rust gehad na de Ronde van Vlaanderen en koos voor een korte opbouw. We zien wel wat het wordt."

(lees voort onder foto)