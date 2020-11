Wat een belofte lijden kan bij de profs: "Geen verloren jaar, wel leermoment"

Nys verraste in Kruibeke al met een 5e plek. "Als je eens een goede uitslag rijdt, wil je dat elke week opnieuw doen. Maar dat gaat natuurlijk niet: niet eenvoudig, als je een winnaarsmentaliteit hebt. Maar het is zeker geen verloren jaar, eerder een leermoment. Ik moet nog niets bewijzen, ik kan mezelf beter leren kennen."

"De snelle overstap is een beetje een schok, maar ik ben wel tevreden over mijn eigen gevoel. Die enkele uitschieters zijn al heel motiverend voor volgend jaar."

"Het gaat op en neer", geeft Nys toe. "De ene week is het heel leuk, de andere week probeer ik mijn hoofd boven water te houden. Het is heel moeilijk om achteraan te starten en dan nog vooraan te raken."

Als wereldkampioen bij de junioren was Thibau Nys helemaal klaar om zich ook bij de beloften te tonen. Maar daar besliste het coronavirus anders over: als belofte moet hij nu de strijd aangaan met profs, vanaf de 6e of 7e startrij dan nog.

De snelle overstap is een beetje een schok, maar ik ben wel tevreden over mijn eigen gevoel.

Vandebosch: "Ik heb al goed leren indelen bij de profs"

Dat gevoel houdt ook Toon Vandebosch over aan "een speciaal jaar". De Belgische kampioen bij de beloften maakt pas volgend seizoen de overstap naar de profs, maar krijgt nu al een pittig voorsmaakje.

"Je zit als belofte nu altijd in het gedrum, dat is niet altijd even leuk", zegt Vandebosch. "Ik heb wel al goed leren indelen bij de profs: bij de beloften kan je voluit gaan omdat de wedstrijden korter zijn, maar die 10 minuten maken een groot verschil. Het is een goede leerschool op dat vlak."

Vandebosch is net als Nys tevreden dat hij op zijn minst nog kán crossen. Maar dat zijn Belgische kampioenentrui in de kleerkast moet blijven hangen, is zuur. "Ik had er zo naar uit gekeken om de Belgische trui te dragen in wedstrijden. Dat is echt heel jammer."

Of er nog een BK of WK voor de beloften komt, is nog niet duidelijk. "Ik hoop in elk geval op een WK, want dat wil ik graag winnen", is Vandebosch ambitieus. "Volgend jaar bij de profs hoop ik elke wedstrijd te kunnen mikken op de top 10."