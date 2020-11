Stijn Vandenbergh: "In mijn hoofd ben ik al gestopt met koersen"

"Sinterklaas zal me geen nieuw contract geven"

"Het is bijna december en ik heb geen aanbiedingen van ploegen. Ik ben realistisch. In deze periode moet je trainen en jezelf opladen voor het komende seizoen. Maar ik acht de kans redelijk klein dat Sinterklaas me een contract zal geven."

"Mooie podiumplek gemist in de Ronde"

Vandenbergh blikt met een goed gevoel terug op zijn carrière. "Ik was op mijn sterkst in 2013, 2014, 2015 en 2016, toen ik bij Quick-Step reed."

"Mijn 4e plaatsen in de Ronde van Vlaanderen (2014), de E3 Harelbeke (2014) en Gent-Wevelgem (2015) schat ik het het meest naar waarde."

Toch heeft Vandenbergh nog een klein beetje spijt over de Ronde van 2014. "Ik reed toen samen met Greg Van Avermaet weg, maar mocht niet vol rijden van de ploeg. Had ik dat toch gedaan, was ik 2e geworden en Greg 1e. Zo heb ik een mooie podiumplek gemist."

Ook in Parijs-Roubaix, zijn lievelingsklassieker, had Vandenbergh op het podium kunnen prijken in 2013. "Ik was weggereden met Cancellara, Vanmarcke en Stybar. Maar op Carrefour de l'Arbre kwam ik ten val en moest ook Stybar lossen na een botsing met een toeschouwer."

"Het is heel jammer dat ik Parijs-Roubaix niet meer heb kunnen rijden dit jaar. Met mijn lengte en gewicht was ik gemaakt voor die koers. Ook al omdat je er minder explosiviteit nodig hebt dan in de Ronde en Harelbeke."