Sprinter Coleman tekent bij TAS beroep aan tegen schorsing

De Athletics Integrity Unit (AIU) stelde op 9 december vorig jaar vast dat Coleman niet beschikbaar was voor een antidopingcontrole. Dat gebeurde eerder ook al in januari en april van 2019. Drie overtredingen van de regels rond de whereabouts wordt bestraft met een schorsing van een of twee jaar.

Als de schorsing behouden blijft, mist Coleman de Olympische Spelen in Tokio. Hij mag tot 13 mei 2022 niet deelnemen aan een competitie. De Amerikaan probeert bij het TAS nu zijn schorsing weg te vegen.

Coleman is de regerende wereldkampioen op de 100m sprint. In Doha knalde hij naar het goud in 9"76. Hij veroverde ook goud in de 4x100 meter met het Amerikaanse team.