Madmax is 1e Belgische op "WK" breakdance: "Train als atleet, dans als artiest"

Maxime Blieck is 20 jaar, maar ze wordt liever aangesproken met Madmax. "Je krijgt je naam vaak van iemand anders. Het is ook makkelijk om te onthouden met twee keer de "m"", vertelt ze. Dat ze vanavond in de finale staat in Oostenrijk is een bijzondere prestatie. "Het is de meest prestigieuze competitie, one-on-one battle, op dit moment."

"Het is echt zoals een WK en de winnaar krijgt een belt zoals in de MMA bijvoorbeeld. Ik neem het op tegen 7 andere vrouwen. Of ik dan bij de top 8 van de wereld ben? Dat kan je zo misschien wel stellen. Ik ben bij de top van de wereld, dat zeker."

Een officiële wereldranglijst is er niet in het breakdancen. "Ik sta hier omdat ik een uitnodiging heb gekregen. Als je goed bezig bent en je wint veel dan word je uitgenodigd. Voor volgend jaar heb ik ook al mijn plek verdiend omdat ik de Red Bull BC One E-battle heb gewonnen."