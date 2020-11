Leeds-coach Bielsa: "Ofwel fans bij elke club, ofwel nergens"

Gisteren werd bekendgemaakt dat een aantal Premier League-clubs weldra weer 2.000 supportes mag toelaten. De overheid heeft Engeland verdeeld in gebieden waar de coronacijfers de goede kant op gaan of juist niet. Laag twee, waarin onder meer Londen en Liverpool zijn ondergebracht, is het middenste niveau. Clubs uit die regio's mogen weer fans ontvangen.

Clubs uit laag drie, onder meer de regio Manchester en ook Leeds, moeten nog geduld oefenen. En dat is niet naar de zin van Leeds-coach Marcelo Bielsa, die spreekt van oneerlijke concurrentie.

"Ofwel laat je supporters toe bij elke club, ofwel nergens", vindt de Argentijn. "Supporters hebben een invloed op het resultaat. We moeten proberen om de competitie zo eerlijk mogelijk te houden."