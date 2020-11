Kompany voert druk op tegen Standard: "De Clasico móét je winnen"

"Dit was niet het Anderlecht dat ik wil zien", besloot Kompany na de wanprestatie op het veld van Beerschot (2-1). Heeft zijn harde reactie een effect gehad op de spelersgroep? "Op training zag ik een reactie, maar ik verwacht ook een reactie op het veld", aldus Kompany.

"Het liefst van al zou ik de wedstrijd tegen Standard nu al spelen. Dan hoefden we niet te praten over de vorige match. Gewoon je paars-witte truitje aandoen, het veld opgaan en het daar laten zien. Dat is de beste manier om te antwoorden, niet in de media."

"Ik wil een team zien waar de supporters zich in kunnen herkennen: hun truitje natmaken, aanvallen, agressief zijn... Gewoon tonen waar Anderlecht voor staat. Mijn rol als coach is om mijn spelersgroep daartoe in staat te stellen. Ik verberg me niet: ik leef voor deze grote matchen. Daarom ben ik ook trainer geworden."

"Hoe meer grote matchen je speelt, hoe beter. Zondag is dat tegen Standard, in de toekomst hopelijk in de Champions League. We moeten deze wedstrijd bij de keel grijpen."