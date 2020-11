Julien Vermote zoekt ploeg: "Het harde werk in koers wordt snel vergeten"

Vermote: "Er is nog niks concreets voor volgend seizoen"

3 jaar geleden kreeg Julien Vermote de Kristallen Zweetdruppel als erkenning voor al het kopwerk dat hij verrichtte in de Tour de France.

Op zijn 31e leeft hij voorlopig in onzekerheid. "Er is nog niks concreets voor volgend seizoen. Maar ik weet dat ik zeker nog mijn waarde heb", vertelt Julien Vermote.

"Zelf vond ik niet dat ik slecht reed na de coronapauze. Ik was goed in Plouay, de Brussels Cycling Classic en vooral ook in de Tirreno. In de laatste rit in lijn zat ik samen met ritwinnaar Mathieu van der Poel in de vlucht van de dag. En dat na een strijd van 60 km, dan moet je wel goed zijn."

"In de andere koersen heb ik me vaak weggecijferd voor de ploeg. Je verricht dan nuttig werk dat niet in beeld komt en dat wordt op het einde van het seizoen vaak vergeten."