Holzhauser: "Andermans job om mij vedette te noemen, mijn job is elke week mijn best te doen"

Het contract van de 27-jarige Holzhauser, die in 2019 bij de club kwam, liep in juni af. Vandaag gaf hij op het Kiel meer uitleg bij zijn contractverlenging. Wat was het belangrijkste bij zijn keuze? "Het goeie gevoel dat ik hier heb. Binnen en buiten de club. Ik houd van de stad Antwerpen. Het was een gemakkelijke beslissing."

Gemakkelijk, omdat het zowel speler als club voor de wind gaat. Promovendus Beerschot staat 2e op 1 punt van leider Club Brugge. "Vorig seizoen was geweldig en ook nu zijn we goed bezig. Maar dit is nog maar het begin. We moeten hard blijven werken."

Zijn statistieken van vorig seizoen waren goed (7 goals en 8 assists), maar ze moesten beter, vertelde Holzhauser in de zomer. En nu doet hij na 13 speeldagen al beter. "Voor mij persoonlijk zijn 10 goals en 8 assists geweldig. Maar natuurlijk wil ik meer. Ik wil het team elk weekend helpen."