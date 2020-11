De feilloze techniek van Luc Nilis: zo goed trapt hij tegen het balletje

"Stagiair Luc Nilis? Dat is een verkeerde benaming", zegt Anderlecht-coach Vincent Kompany. "Luc is een clubicoon die zijn kennis kan delen, zowel met de spelers als met de staf. Het is een geweldige opportuniteit voor ons. Die luxe hebben we als Anderlecht: we hebben goeie spelers die het truitje gedragen hebben. Ik keek enorm op naar de speler Luc Nilis."

De cijfers die Luc Nilis als speler kan voorleggen, spreken alvast boekdelen: 127 goals voor Anderlecht in 224 wedstrijden, 110 goals voor PSV in 164 matchen en één fantastische goal in 3 duels bij Aston Villa, tot er een abrupt einde aan zijn carrière kwam na een horrorblessure.

De voorbije jaren schaafde hij met veel succes aan de traptechniek van talloze PSV-spelers. Dat het met zijn eigen techniek ook nog altijd snor zit, demonstreerde Luc Nilis enkele jaren geleden in het VRT-programma Karakters.